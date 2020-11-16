Malatya Uluslararası Film Festivali 'cinsiyetsiz ödül' tepkilerinin ardından iptal edildi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:26

10. Malatya Uluslararası Film Festivali, En İyi Oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımının kaldırılacağını, "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri yerine "cinsiyetsizlik" odaklı, "En İyi Oyuncu" ödülünün verileceğini açıklamasının ardından iptal edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada "Bu yıl 10'uncusunu tertip etmeyi planladığımız festivalin hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür" denildi.

'TÜRKİYE'NİN İLK CİNSİYETSİZ OYUNCULUK ÖDÜLÜ' OLACAKTI

Festivalin 14 Kasım Cumartesi günü basına servis ettiği bültende "Dünyada ilk olarak Berlin Film Festivali yönetimi tarafından alınan kararla En İyi Oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımının kaldırılmasının Türkiye’deki ilk temsilcisi 10. Malatya Uluslararası Film Festivali olacak. Berlin Film Festivali’nin aldığı kararı destekleyen bir yol izleyen ve bu değişikliği daha da anlamlı kılıp genişletme yolunda katkı sağlamak için oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldıran festivalin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda bu yıl En İyi Oyuncu ve En İyi Yardımcı Oyuncu ödülleri verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Cinsiyetsiz ödül ifadesinin sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "cinsiyetsiz ödül" eksenli bültenin kendilerine ait olmadığını savundu

Yapılan açıklamada, "Söz konusu bültende geçen cinsiyetsizlik ibaresi, büyün dünyayı ve geleceğimizi tehdit eden, değerlerimizle bağdaşmayan bir yaklaşımın tezahürü olup bu konuda büyükşehir belediyemiz de büyük hassasiyet sahibidir. Film Festivali Komitesi tarafından metni kaleme alan ve böylesine yanlış bir algıya sebebiyet veren söz konusu talihsiz açıklama hakkında, ilgililerin bahsi geçen söylemle ilgili ne kastettiğinin sorgulanması hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır" denildi.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali hakkında, kimi mecralarda yayınlanan haberlerin Büyükşehir Belediyemizce kaleme alınmadığını ve Büyükşehir Belediyemizi bağlamadığını içerir basın açıklamamızdır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur... pic.twitter.com/YM5Kk8GxiA — Malatya Büyükşehir Belediyesi (@MalatyaBelTr) November 14, 2020

Sosyal medyada eleştirilerin artmasının ardından, Malatya Büyükşehir Belediyesi festivalin iptal edildiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının da gerekçe gösterildiği açıklamada, "Bu gelişmeler müvacehesinde yapılan değerlendirme neticesinde, iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edilmiştir...



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/GybY2BXuIc — Malatya Büyükşehir Belediyesi (@MalatyaBelTr) November 15, 2020

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