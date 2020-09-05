Malatya’da 1 mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

İHA
05 Eylül 2020 Cumartesi, 21:45
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Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Arapgir ilçesi Şağıluşağı Mahallesi’nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5 Eylül 2020 tarihi saat 21.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi. 


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