Malatya'da İYİ Parti binasına sopalı saldırı
Malatya'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne gelen Vahap Ş. (33), yanındaki sopayla binanın camlarını kırdı. 43 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Vahap Ş. gözaltına alınırken, binaya saldırı ise güvenlik kamelarınca kaydedildi.
Olay, sabaha karşı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Vahap Ş. iddiaya göre, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Vahap Ş., yanındaki sopayla iş merkezi girişinde bulunan camlardaki İYİ Parti görsellerine vurmaya başladı. Binanın girişindeki camları kıran, Vahap Ş., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı düzenlediğini tespit ettiği Vahap Ş.'yi sopayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
İş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Vahap Ş., yanında getirdiği sopayla camları kırdığı görülüyor. Mahallede yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde ise Vahap Ş.'nin, "Bu mahallede terörist olamaz. Bu mahalleyi terk edin" diye bağırarak camları kırdığı görüldü. Gözaltına alınan Vahap Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
İYİ PARTİ MALATYA İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece AKP li sarhoş bir serseri partimize saldırıda bulunmuş ve giriş camlarını kırmıştır.
Bu saldırılar bizleri yıldıramaz. Akp nin sarhoş ve ayyaşları ile ugraşacak zamanımız yoktur. Ancak bu eylemlerin sorumlusunun iktidar olduğunun farkındayız. Gereğini millet yapacaktır"
Dün gece AKP li sarhoş bir serseri partimize saldırıda bulunmuş ve giriş camlarını kırmıştır.— Av. Süleyman Sarıbaş (@SleymanSarba) May 23, 2021
Bu saldırılar bizleri yıldıramaz. Akp nin sarhoş ve ayyaşları ile ugraşacak zamanımız yoktur. Ancak bu eylemlerin sorumlusunun iktidar olduğunun farkındayız. Gereğini millet yapacaktır.
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