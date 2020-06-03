Malatyaspor Başkanı'nın acı günü
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek, geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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