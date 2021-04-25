Malatyaspor evinde altın buldu! | Yeni Malatyaspor 2-1 Ankaragücü
Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Ankaragcü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu.
Yeni Maltayspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 90+3. dakikada Joseph Paintsil'den geldi.
Ankaragücü'nde oyuna 61. dakikada giren Geraldo, 66. dakikada kırmızı kart gördü. Başkent ekibinde sarı kart gören Joseph Paintsil de cezalı durumda düştü.
Bu galibiyetin ardından İrfan Buz'un başında olduğu Yeni Malatyaspor puanını 40'a yükseltti. Hikmet Karaman yönetimindeki Ankaragücü ise 5 maç sorna kaybetti ve 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de perşembe günü Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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