Malatyaspor soluk aldı
Yeni Malatyaspor: 2 - Yukatel Denizlispor: 0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Lukoki, Tetteh
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Oğuz Yılmaz, Subotic, Leismann, Lopes, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Goller: Dk. 8 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 17 Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 39 Leismann (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını ev sahibi ekip kazadı.
4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.
8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
20. dakikada Mesanovic'in soldan attığı pasla topla buluşan Recep Niyaz’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada Aissati'nin sol kanatta yaptığı ortada, Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu üstten kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve maç 2-0 bitti.
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