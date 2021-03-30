Malavi halkının Afrika Uluslar Kupası sevinci
Doğu Afrika ülkesi Malavi, mücadeleyi 15’inci dakikada Richard Mbulu’nun golüyle 1-0 kazanarak 2010 yılının ardından ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşamasına katılmaya hak kazandı.
2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu son maçında kendi sahasında Uganda’yı 1-0 mağlup eden Malavi’de, 11 yıl aradan sonra kupada gruplara kalma başarısı coşkuyla karşılandı.
2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu’nda Malavi, sahasında Uganda’yı ağırladı. Son maçlar öncesinde gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olan Doğu Afrika ülkesi Malavi, mücadeleyi 15’inci dakikada Richard Mbulu’nun golüyle 1-0 kazanarak 2010 yılının ardından ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşamasına katılmaya hak kazandı. 11 yıl aranın ardından gelen bu başarı ise Malavi halkında coşkuyla karşılandı. Malavi’nin önemli şehirlerinden biri olan Blantyre’de halk sokaklara dökülerek, çalınan müzik eşliğinde dans etti ve başarıyı doyasıya kutladı.
Malavi’nin Uganda’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle takımını Afrika Uluslar Kupası’na taşıyan 27 yaşındaki santrfor Richard Mbulu ile ilgili ise önemli bir detay göze çarpıyor. 19 yaşında babasının izinden gitmek için Malavi Silahlı Kuvvetleri’nde yazılan Mbulu, eski bir subay olarak orduda görevini tamamladı. Richard Mbulu şu anda Güney Afrika Ligi ekiplerinden Baroka FC forması giyiyor.
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