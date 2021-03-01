Mali Müşavirler Muhasebe Haftası’nda Taksim Meydanı’nda bir araya geldi

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:56

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle mali müşavirler İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi. İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklarla birlikte mesleğin geleceğine ve pandemi sürecine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Akdemir, hayatı zora sokan ve küresel sorun olarak ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını ile her anlamda mücadele edildiğini, bu süreçte çalışma yaşamının ve sosyal hayatın büyük bir değişme ve dönüşüme girdiğini ifade etti.

Mali Müşavirlik mesleğinin diğer iş alanlarına göre gelişmelerden en çok etkilenen meslek gurubu olduğunu belirten Yücel Akdemir, “Pandemiyle birlikte birçok ülkede, kamusal yaşam ve ekonomik faaliyetler durma noktasına geldi. Ülkeler, bir yandan Covid-19'un ekonomik etkisini sınırlamak için önlemler alırken bir yandan da pandemi nedeniyle faaliyetlerini durduran işletmelere ve işlerini kaybeden milyonlarca insana ekonomik yardım ulaştırmaya çalışıyor. Mükellef-devlet arasındaki iletişimin, bir anlamda sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürümesi için Mali Müşavirlerin hayati bir önem taşıdığı açıkça görülmektedir. Verilen kritik mücadelenin görünmeyen kahramanları hiç şüphesiz Mali Müşavirlerdir” dedi.

Özveriyle çalışmalarına rağmen hak ettikleri saygıyı görmediklerini ifade eden Yücel Akdemir şunları söyledi:

“Pandeminin yarattığı olağanüstü etkiyle birlikte muhasebe mesleği yeni dünya düzenine ve yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalıyor. İSMMMO’da dünyadaki değişime ayak uydururken geleceğe hazırlanma sürecinde krizleri fırsata çeviren öncü bir meslek örgütü oldu. Biz mali müşavirler, dünyanın daha yaşanabilir olabilmesi adına mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla, mesleki sıkıntılarımıza karşı omuz omuza vererek sorunların üstesinden gelmeyi her zaman beraber öğrendiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.”