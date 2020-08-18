Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

18 Ağustos 2020 Salı, 21:17

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi.Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor. Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

"BAŞBAKANDAN DİYALOG ÇAĞRISI"

Mali'de sabah saatlerinden bu yana devam eden askeri hareketliliğin ardından Başbakan Boubou Cisse'den "diyalog" çağrısı geldi. Hükümetin resmi Facebook hesabından yapılan ve Başbakan Cisse imzası taşıyan açıklamada, Bamoko’da sadece iki askeri birlikte yaşanan askeri hareketliliğin dikkatle takip edildiği belirtilerek, "Konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok" ifadesine yer verildi.