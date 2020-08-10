‘Malikâne’
Aşk ve Gurur dünyasının bu sefer mutfak ve ahır çalışanlarının gözünden anlatıldığı, Jo Baker imzalı Malikane adlı bu romanın başrolünde evin hizmetkârları yer alıyor.
Aşk
ve Gurur dünyasının bu sefer mutfak ve ahır çalışanlarının gözünden anlatıldığı
bu romanın başrolünde evin hizmetkârları yer alıyor.
Jo
Baker okurları Jane Austen’ın klasik eserinin misafir odalarından öteye; sert
mizaçlı başhizmetçi Bayan Hill’le başında kavak yelleri esen mutfak
hizmetçisinin dünyasına, Napolyon Savaşları sırasında Regency İngiltere’sinde
alt sınıflara mensup insanların günlük hayatlarına davet ediyor.
Ve
bunu yaparken de canlı, etkileyici ve kendi kendine var olan bir dünya kuruyor.
Malikâne / Jo Baker / Özlem Sakin / Epsilon Yayıncılık / 480 s.
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