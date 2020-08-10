10 Ağustos 2020 Pazartesi, 00:08

Aşk ve Gurur dünyasının bu sefer mutfak ve ahır çalışanlarının gözünden anlatıldığı bu romanın başrolünde evin hizmetkârları yer alıyor.



Jo Baker okurları Jane Austen’ın klasik eserinin misafir odalarından öteye; sert mizaçlı başhizmetçi Bayan Hill’le başında kavak yelleri esen mutfak hizmetçisinin dünyasına, Napolyon Savaşları sırasında Regency İngiltere’sinde alt sınıflara mensup insanların günlük hayatlarına davet ediyor.

Ve bunu yaparken de canlı, etkileyici ve kendi kendine var olan bir dünya kuruyor.

Malikâne / Jo Baker / Özlem Sakin / Epsilon Yayıncılık / 480 s.