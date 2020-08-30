Malmö’de ırkçı provokasyon

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Göçmen nüfusun yoğun olduğu kentte çoğu gençlerden oluşan yaklaşık 300 kişilik grup meydanlara çıktı. Güvenlik güçleri eylemlere müdahale ederken yer yer çatışmalar yaşandı, yaralananların olduğu belirtildi.

Polis 20 kişiyi gözaltına aldı, ardından serbest bıraktı. Malmö polisinden alınan bilgiye göre, ırkçılar daha önce iki kez Kuran yakma gösterisi için izin başvurusunda bulundu. Polis Kuran yakmanın, suç kabul edilen “Nefret söylemi’’ kapsamına girmesinden dolayı gösteriye izin vermedi. Irkçıların idari mahkemeye başvurusu da aynı gerekçeyle reddedildi.

Bunun üzerine Danimarka’dan gelenlerle beraber toplanan İsveçli ırkçılar, Malmö meydanında Kuran’ı yaktı. Eylemin görüntülerinin internete yüklenmesiyle Malmö’nün göçmen mahallelerinde oturan gençler sokaklara çıktı.

Bazı gruplar binalara taş attı, araçları ateşe verdi. Atılan taşlar nedeniyle 6 polis hafif yaralandı.

Danimarkalı ırkçıların liderliğini yapan kişi sınırdışı edilerek İsveç’e iki yıl girişi yasaklandı. Müslüman din adamları da gençleri yatıştırmak amacıyla yoğun temaslara başladı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamada, “İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz. Söz konusu provokatif eylemler, birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbedir” denildi.