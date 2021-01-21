Maltepe kongresinde yapılan görevlendirme tartışma yarattı
Kamuoyu araştırmalarında oyları hızla düşen ve yeni ittifaklar arayışı içinde olan AKP, çareyi Suriyelilerde buldu. Geçen günlerde gerçekleştirilen AKP Maltepe ilçe yönetimine Suriyeli Muaz Barudi de alındı. Barudi’nin sosyal medya hesaplarında muhalefet partisinin liderlerine yönelik paylaşımları dikkat çekti.
AKP Maltepe İlçe Başkanlığı’nın pandemi nedeniyle ertelenen 7. olağan kongresi, geçen hafta Muhazir Sille Spor Kompleksi’nde yapıldı. Kongrede, il yönetimi tarafından atanan Mehmet Karadeniz ilçe başkanı seçildi. İlçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin de belirlendiği kongrede, ilçe yönetim kurulu listesinde yer alan Muaz Barudi isimli Suriyeli kişi dikkat çekti. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da alan Barudi’nin, AKP’nin Suriyeli göçmenler üzerinde yürüttüğü politikanın bir parçası olduğu söyleniyor.
Barudi’nin sosyal medya hesaplarına bakıldığında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren “Yalan rüzgârı tacizi kapatmaz” başlıklı bir görsel paylaştığı görülüyor. Barudi’nin yönetime girmesine ilişkin konuşan CHP ve İYİ Partililer ise “AKP düşen oylarını arttırmak için şimdi de Türk vatandaşı yaptıkları Suriyelilerin oyunu almak için onlardan birini yönetimlerine yer alıyor.
Bu tercih onların ancak siyaset yaptığını sanan ve sığındığı ülkede muhalefet partilerinin liderlerine yönelik iftira atan bu kişi haddini bilmeli. AKP’de işler gerçekten zor ki Suriyelilere bel bağlamışlar” dedi. Öte yandan Muaz Barudi’nin yönetime girmesinin AKP’de de rahatsızlık yarattığı, kamuoyunda Suriyelilere yönelik tepki nedeniyle kararın ters tepebileceği kaygısının yaşandığı öğrenildi.
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