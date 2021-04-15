Maltepe'deki villada "kar maskeli" koronavirüs partisine polis baskını
Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçarken, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.
Maltepe'de bulunan villada gece saatlerinde parti yapıldığı haberini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.
Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan çoğu kişinin yüzüne kar maskesi de taktığı görüldü. Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Villadan ayrılmaya çalışan bir kadın görüntülendiğini anlayınca koşarak kaçtı. Yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.
Video Haberler
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- AstraZeneca açıklaması yaparken bayıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- 'Kanı akarsa büyü bozulur' diyerek kızını atacaktı!