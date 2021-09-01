Mamak Belediyesi'nde inşaat şirketine milyonluk tablet ihalesi

01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:25

AKP çatısı altında aktif siyaset yapan ya da iktidara yakınlığıyla bilinen isimlere verilen kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. İlçedeki millet kıraathanesinin yapım işini AKP Ankara Teşkilatı’nda görev alan bir isme veren Mamak Belediyesi, öğrencilere dağıtmak üzere satın aldığı tabletleri de AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir başka ismin şirketinden aldı.

AKP’li Murat Köse yönetimindeki Mamak Belediyesi, “EBA Destekli Tablet Alım İşi” ihalesi açtı. Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ihalede, “Kamu ihalelerini istenilene verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemine başvuruldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale için üç şirket doküman satın alırken iki şirket ihaleye teklif sundu. Teklifleri değerlendiren Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, 5 Şubat’ta kararını verdi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleyi GNT İnşaat isimli şirket kazandı. Şirket ile idare arasında 1,1 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP’li Mamak Belediyesi’nden 1,1 milyon TL’lik ihale alan şirketin kurucusunun da AKP’li olduğu ortaya çıktı. Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akboz’un 2015 ve 2018 yıllarında AKP’den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

RANT DEVŞİRMEK SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR

CHP Ankara Mamak Belediyesi Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, millet kıraathanesi yapım işinde olduğu gibi tablet alım işinde de AKP’li bir isimle anlaşılmasını eleştirdi. Tokmak, “Mamak Belediyesi’nde gerçekten tuz kokmuştur” sözleriyle tepkisini dile getirerek şunları kaydetti:

“Ne zaman bir yolsuzluk, ne zaman ihalede adam kayırma, ne zaman yandaşa iş paslama haberi duyulsa akıllara ilk Murat Köse ve Mamak Belediyesi geliyor. Mamak’ta yaşayan bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Yardım kampanyaları üzerinden rant devşirmek siyasi ahlaksızlıktır.”