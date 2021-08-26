Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocuklarına 48 milyonluk ihale

26 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

ODTÜ Yerleşkesi’nde TÜBİTAK Ulakbim Modsimmer Veri Merkezi kurulması için açılan ihale 48 milyon TL karşılığında, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocukları Fatma ve Zeynep Unakıtan’ın yanı sıra eşi Ahsen Unakıtan’ın da yönetiminde bulunduğu TELEMOBİL Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş’ye verildi. Unakıtan görevdeyken kurulan ve aldığı kamu ihaleleri ile hızla büyüyen şirket 16 yılda sermayesini yaklaşık 50 katına çıkardı. İsimleri çok sayıda usulsüzlük iddialarına karışan ailenin kamu ihalelerini almaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Abdullah Unakıtan, 2004’te kurulan şirkete, 2005’te girdi. 2005’te 50 bin TL sermayeye sahip olan şirketin sermayesi Kemal Unakıtan’ın görevde olduğu 2005’te altı kat artarak 300 bin TL’ye çıkarıldı. Unakıtan bakanlıktan ayrıldığında, 300 bin lira olan şirket sermayesi Ocak 2012’de 1 milyon 200 bin TL’ye yükseldi. 12 Aralık 2013’te ise kamu ihaleleriyle büyüyen şirket sermayesini 2 milyon 400 bin TL’ye çıkardı. Bilgisayar sistem ve programları kurmak ve ticaretini yapmak üzere kurulan şirket 2009 sonunda olağanüstü genel kurula giderek, 19 maddeden oluşan faaliyet alanını 52 maddeye yükseltmişti. Böylece TELEMOBİL A.Ş, tüm kamu ihalelerine girebilecek hale getirilmişti. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, referansları arasında Limak, Kalyon, İGA, THY, Petkim ve Ziraat Bankası yer alıyor.

KDV İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Aile, İstanbul Euro Asia İleri Teknoloji Endüstri Parkı İşletmeleri, Sebat Tarım ve Medikal Ürünleri Pazarlama, A.B Gıda Sanayii ve Ticaret isimli şirketlerin de sahibi. Unakıtan’ın Maliye Bakanı olduğu dönemde tavukçuluk yapan oğlu Abdullah Unakıtan vergi artırılmadan hemen önce mısır ithalatı yaptığı için gündeme gelmişti. Ayrıca, ‘Unakıtan Yumurta’nın vitrine çıkmasının ardından pastörize yumurtanın KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan

‘BABALAR GİBİ’ SATTI

2002 - 2009 tarihlerinde bakanlık yapan Unakıtan Cumhuriyet kurumlarının özelleştirilmesinde önemli rol oynadı. Ereğli Demir Çelik, TEDAŞ Başkent Elektrik, TEKEL A.Ş, TÜPRAŞ, PETKİM, OYAKBANK, SEKA ve ASELSAN hisseleri bu kurumlardan yalnızca bazılarıydı. Unakıtan, “Babalar gibi satarız” sözleriyle hafızalara kazındı.

TELEMOBİL’in aldığı kamu ihalelerinden bazıları ise şöyle: