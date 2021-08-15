Manavgat'ta polisi harekete geçiren şahıs
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaklaşık 5 saat boyunca aynı yerde oturan kişi, polis ekiplerini alarma geçirdi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından alınarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerine, çevre yolunda bir şahsın yerde oturduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri, yerde oturan Ümran Aktaş başında kan görünce 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Manavgat’ta bir otelde bulaşıkçı olarak çalıştığını ve eve giderken başının dönmesi sonucu yol kenarındaki bir direğe çarptığını ifade eden Ümran Aktaş, yaklaşık 5 saat boyunca yol kenarında oturduğunu, daha önce gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmediğini dile getirdi.
"Ne olduysa bir anda kafam küt diye demire geldi"
Yaşadığı olayı anlatan Ümran Aktaş, “Ya şuradan yürüyerek geliyordum. Başım döndü, şuradaki demire vurdum kafamı. Akşamüstü oldu olay. Ambulans arabası geldi. Beni götüreceklerdi ben istemedim. Geze geze geliyordum. Ne olduysa bir anda kafam küt diye demire geldi. İşten çıkmıştım eve gidiyordum. Benim hiç hastalığım yok ansızın nasıl oldu da oraya vurdum bilmiyorum. 5 saat etmiştir bilmiyorum valla" dedi. Yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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