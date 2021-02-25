Manchester City fırtınası

Manchester City, deplasmanda oynadığı Alman takımı Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için önemli avantaj elde etti. City ligde de yenilgisiz gidiyor.

İHA
25 Şubat 2021 Perşembe, 09:04
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda oynadığı Alman takımı Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için önemli avantaj elde etti.City ligde de yenilgisiz gidiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Manchester City, Macaristan’da bulunan Puskas Arena’da karşılaştığı Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibinde Bernardo Silva, mücadelenin 30. dakikasında attığı gol ile takımını öne geçirdi. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Gabriel Jesus Manchester City’nin 2. golünü kaydetti.
Alınan bu skorla Manchester City, 16 Mart’ta oynanacak olan rövanş maçı öncesi son 8 takım arasına kalmak için avantaj elde etmiş oldu.


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