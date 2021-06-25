Manchester City, Jack Grealish’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, EURO 2020 sonrasında Jack Grealish için resmi teklifini sunacak.
Sky Sports’ta yer alan haberde, Manchester City’nin Jack Grealish için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Önceliğin forvet transferinde olmasına rağmen City yönetiminin Grealish’i transfer etmek istediği kaydedildi.
EURO 2020’nin bitmesinin ardından Manchester City’nin İngiliz oyuncu için 100 milyon sterlin teklif edeceği ifade edildi. Manchester ekibi geçtiğimiz hafta Harry Kane için de 100 milyon sterlin değerinde bir teklif sunmuştu.
KONTRAT GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
City yönetiminin Jack Grealish ile sözleşme görüşmelerine başladığı belirtilirken Aston Villa’nın da iyileştirilmiş bir kontrat teklif edeceği kaydedildi.
Premier Lig’de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan Grealish, 6 gol ve 12 asist üretti.
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