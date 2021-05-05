Manchester City Paris Saint Germain maçı hakemi hakkında küfür iddiası

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:05

Manchester City'nin Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek finale çıktığı Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasına hakem damga vurdu.

Maçın hakemi Bjorn Kuipers, Parisli yıldızların iddiasına göre, küfür etti. Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalede veda eden Paris Saint Germain'in orta sahası Herrera " Saygı saygı diyoruz ama hakem Parades'e küfür etti. Biz deseydik 3-4 maç ceza alırdık" dedi.

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Veratti ise hakemin kendisine de küfür ettiğin ifade etti. Veratti "Hakem bana küfür etti. Hem de 2 kere. Belki onun için normal ama biz aynısını söylesek 10 maç ceza verirler" dedi.

Veratti ve Herrera'nın ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.