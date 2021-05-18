Manchester City’in sahibi Şeyh Mansour'dan taraftara müjdeli haber

18 Mayıs 2021 Salı, 19:44

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour, Porto'da Chelsea ile oynanacakları Şampiyonlar Ligi finaline gitmek isteyen taraftarların uçuş ve transfer masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Sky Sprots’un haberine göre, Şeyh Mansour bu kararını açıklamasının ardından, “Pep Guardiola ve takım çok olağanüstü bir sezon geçirdi ve çok zorlu bir yılın ardından Şampiyonlar Ligi Finaline ulaşmaları Kulüp için gerçekten tarihi bir anı temsil ediyor. Bu nedenle, olabildiğince çok taraftarın bu özel oyuna katılma fırsatına sahip olması inanılmaz derecede önemli. Özellikle uzun yıllar boyunca iyi ve kötü zamanlarda Manchester City'yi destekleyenlerin tribünde yer alması çok önemli” ifadelerini kullandı.

29 Mayıs’ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınarak Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'na verilmişti.