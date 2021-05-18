Manchester City’in sahibi Şeyh Mansour'dan taraftara müjdeli haber
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour, 29 Mayıs’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmek isteyen taraftarların uçuş ve transfer masraflarını karşılayacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour, Porto'da Chelsea ile oynanacakları Şampiyonlar Ligi finaline gitmek isteyen taraftarların uçuş ve transfer masraflarını karşılayacağını açıkladı.
Sky Sprots’un haberine göre, Şeyh Mansour bu kararını açıklamasının ardından, “Pep Guardiola ve takım çok olağanüstü bir sezon geçirdi ve çok zorlu bir yılın ardından Şampiyonlar Ligi Finaline ulaşmaları Kulüp için gerçekten tarihi bir anı temsil ediyor. Bu nedenle, olabildiğince çok taraftarın bu özel oyuna katılma fırsatına sahip olması inanılmaz derecede önemli. Özellikle uzun yıllar boyunca iyi ve kötü zamanlarda Manchester City'yi destekleyenlerin tribünde yer alması çok önemli” ifadelerini kullandı.
29 Mayıs’ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınarak Porto'nun Estadio do Dragao Stadı'na verilmişti.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- Ceyhan'dan itiraz: Ters etki yapabilir