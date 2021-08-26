Manchester City'nin futbolcusu Benjamin Mendy'ye 'cinsel taciz' nedeniyle soruşturma açıldı
İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy'ye tecavüz ve cinsel taciz nedeniyle soruşturma açılarak gözaltına alındı.
Manchester City, tecavüz ve cinsel saldırı haberiyle çalkalanıyor. Takımın sol beki olan Fransız futbolcu Benjamin Mendy'ye dört tecavüz ve bir cinsel saldırı nedeniyle soruşturma açıldı.
Cheshire Polis Departmanı'nın yaptığı açıklamada, "Benjamin Mendy hakkında dört tecavüz ve bir cinsel saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Suçlamalar, 16 yaşın üzerindeki 3 şikayetçiyle ilgilidir. Olayların Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Manchester City, bu soruşturma karşısında sessiz kalmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün polis tarafından yapılan suçlamaların ardından kulüp futbolcusu Benjamin Mendy'nin ardından soruşturma süresi boyunca kadro dışı bırakılmıştır. Konu yasal bir sürece tabidir ve bu nedenle kulüp bu süreç tamamlanana kadar daha fazla yorumda bulunmayacaktır." açıklamasında bulundu.
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