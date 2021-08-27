Manchester City'nin Ronaldo transferinden vazgeçtiği iddia edildi

27 Ağustos 2021 Cuma, 16:35

Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Ronaldo ise Allegri'nin bu sözlerini takiben özel uçağı ile Torino'dan ayrıldı.

Başlarda, Manchester City'nin transferi bitirmesine kesin gözle bakılsa da, Mirror'un haberine göre Manchester United da son anda devreye girdi.

BCC'nin geçtiği son dakika haberine göre ise Man City, Ronaldo transferinden vazgeçti.

talkSPORT haberine göre Manchester United hocası Solskjaer, "Cristiano'nun Juventus'tan ayrılacağını düşünmemiştim. Bruno Fernandes de sürekli onunla konuşuyor. Juventus'tan ayrılacaksa burada olduğumuzu biliyor" açıklamasını yapmıştı.

ESPN ise, Ronaldo'nun bu sabah Manchester United'daki eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin, Kırmızı Şeytanlar'ı bu transferde avantajlı hale getirdiğini yazdı.