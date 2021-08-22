Manchester United, Arsenal’in rekorunu egale etti

22 Ağustos 2021 Pazar, 20:04

Premier Lig’in 2. haftasında Southampton, Manchester United’ı ağırladı. 30. dakikada Fred’in kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi takım, 55. dakikada Mason Greenwood’un golüne engel olamadı.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

REKORU EGALE ETTİ

2003/04 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayan Arsenal, 2004’te deplasmanda yenilmeme rekorunu 27 maçla kırmıştı.

O tarihten sonra herhangi bir takım rekoru kıramazken, Manchester United bugün aldığı beraberlikle 27 maçlık rekora ortak oldu.

Manchester United deplasmandaki son yenilgisini 19 Ocak 2020’de oynanan Liverpool maçında almıştı.

Gelecek hafta deplasmanda Wolverhampton ile karşılacak Manchester ekibi, bu maçta da yenilmezse Arsenal’in rekorunu kırmış olacak.