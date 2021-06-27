Manchester United, Eduardo Camavinga ile ilgileniyor

27 Haziran 2021 Pazar, 12:12

Daily Mail’de yer alan haberde Arsenal, Real Madrid ve Paris Saint Germain’in ilgilendiği Eduardo Camavinga için Manchester United’ın da devrede olduğu belirtildi.

United’ın Jadon Sancho transferinde Borussia Dortmund ile 77 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edilirken transferin resmiyet kazanmasının ardından Fransız oyuncu için resmi teklif yapacağı kaydedildi.

STOPER TRANSFER GÜNDEMDE

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Eduardo Camavinga’nın serbest oyuncu olmasını istemeyen Rennes yönetiminin, transfere izin verebileceği belirtildi.

İngiliz ekibinin Jadon Sancho ve Eduardo Camavinga transferlerini tamamladıktan sonra stoper bölgesine takviye yapacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 35 kez sahaya çıkan Camavinga, 1 gol ve 2 asist üretti.