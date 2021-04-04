Manchester United, geriye düştüğü maçta Brighton'ı 2-1 yendi
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 30. hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Brighton'ı ağırladı.
Konuk ekip, 13. dakikada Danny Welbeck'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manchester United, 62. dakikada Marcus Rashford ve 83. dakikada Mason Greenwood ile bulduğu gollerle karşılamadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 3. kez kazanan Manchester ekibi, puanını 60'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Brighton ise 32 puanla 16. sırada kaldı.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Günler sonra ilk açıklama: Kelime bulmakta zorlanıyorum
- Sivil darbecilere mahsus özellik
- Montrö bildirisi eleştirilerine Türkşen'den ağır sözler!