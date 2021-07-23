Manchester United, Jadon Sancho'yu duyurdu

23 Temmuz 2021 Cuma, 15:15

Manchester United, Jadon Sancho transferinde mutlu sona ulaştı.

21 yaşındaki yıldız için uzun süredir çalışmalarını sürdüren İngiliz devi transferi duyurdu. Manchester United oyuncuyla 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund'dan Manchester United'a transfer olan genç futbolcu altyapıda Manchester City forması giymişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United bu transfer için Borussia Dortmund'a 85 milyon Avro ödeyecek.