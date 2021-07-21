Adana Demirsporlu Rassoul: "Süper Lig’i en azından üçüncü bitirmek istiyoruz"
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Khadim Rassoul, 2021-2022 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, ekip olarak Bolu kampında antrenmanlarına devam ediyor.
Kadroya katılan yeni transferlerle gücüne güç katan mavi-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Khadim Rassoul, zorlu bir sezonu geride bırakıp, şampiyon olarak yükseldikleri Süper Lig’de başarılı olmak istediklerini belirtti.
"TARAFTAR DESTEĞİYLE ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"
Takım olarak kendilerine inandıklarını ve başarı için çalıştıklarını ifade eden Rassoul, “Ligi en azından 3’üncü olarak bitirmek istiyoruz. Çok güzel bir sezon olacağını umuyorum. Geçtiğimiz sezon koronavirüsten dolayı seyircisiz oynadık. Bu yıl yüzde 50 de olsa taraftar desteğimiz olacak. Bu bizim motivasyonumuza katkı sağlayacak ve onlardan alacağımız destekle çok güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.
"SEZONA ÇOK GÜÇLÜ BAŞLAYACAĞIZ"
Teknik direktör Samet Aybaba’nın kendisini değerlendirmek istediği her mevkide oynayabileceğini belirten Rassoul, “Gençliğimde çok farklı mevkilerde oynadım. Benim için nerede oynadığım fark etmiyor. Takımım için elimden gelen tüm katkıyı vermek istiyorum. Bu sezon büyük transferler yaptık. Balotelli, Belhanda, Assombalonga, Castro gibi oyuncular aramıza katıldı. Onların gelişi takımın üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bu sezona çok güçlü başlayacağız” dedi.
"ÜLKEMDE ADANA DEMİRSPOR’U TAKİP EDİYORLAR"
Ülkesi Senegal’e gittiğinde yanında götürdüğü Adana Demirspor formalarını yakın çevresine dağıtan Rassoul, “Ülkemde benden dolayı Adana’yı ve Adana Demirspor’u takip ediyorlar. Neredeyse her maçımızı izliyorlar” ifadesini kullandı.
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