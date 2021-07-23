Kayserispor 9 transfer yaptı
Yukatel Kayserispor yeni sezon için 9 futbolcu ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, 2021-2022 futbol sezonu için kadrosuna 9 yeni isim kattı. Yeni sezonda yeni bir kadro ile başarı çıtasını yükseltmek isteyen sarı kırmızılı takım, kadrosunda bulunan 8 futbolcu ile yollarını ayırırken 9 futbolcu transferi yaptı.
Kayserispor, yeni sezon için Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı, Bilal Bayazıt, Majid Hosseini, Lionel Carole ve Ali Karimi ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılı kulüp Wilfried Kanga, Pedro Henrique, Aaron Justin Lennon, Denis Alibec, Cristian Sapunaru, Besard Sabovic, Oğuzhan Çapar ve Mert Kula ile de yollarını ayırdı.
Video Haberler
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
- Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
- Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
- Artvin'de sel gitti, çamur kaldı
- Bahçelievler'de otomobil büfeye girdi
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Hayatını kaybeden Yıldız'ın son skeci yeniden gündemde
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında