Manchester United Roma'yı mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, 2-1 geri düştüğü maçta Roma'yı 6-2 yendi.
Manchester United, Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Roma'yı Old Trafford'da konuk etti.
Ev sahibi ekip Bruno Fernandes'in 9. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Roma, Lorenzo Pellegrini'nin 15. dakikadaki penaltı ve Edin Dzeko'nun 34. dakikadaki golüyle 2-1'i buldu.
İlk yarı bu skorla sona ererken; 48'de maçın yıldızı Edinson Cavani sahneye çıktı. Takımının ilk golünün asistini yapan Uruguaylı, skoru 2-2'ye getirdi.
64'de bir kez daha sahneye çıkan Cavani, Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi. 71. dakikada kazanılan penaltı atışını Bruno Fernandes gole çevirdi ve fark 2'ye çıktı. Portekizli futbolcu, bu sezon 12. penaltı golünü kaydetti. Fernandes, bir sezonda tüm organizasyonlarda en çok penaltı golü kaydeden Manchester United'lı futbolcu unvanını ele geçirdi. Fernandes, Manchester United formasıyla 21. kez penaltı kullandı ve bunların 20'sini gole çevirdi.
75'te bu kez Paul Pogba'nın golü geldi. Bruno Fernandes'in ortasını ağlarla buluşturan Fransız oyuncu Manchester United 5-2 öne geçirdi. Pogba, Nisan 2019'dan bu yana Old Trafoord'daki ilk golünü kaydetti.
Maçta son sözü Greenwood söyledi ve Manchester United sahadan 6-2 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı 6 Mayıs'ta oynanacak.
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