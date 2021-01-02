Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti
İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya karşı Anthony Martial'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-0
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı:1-1
Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.
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