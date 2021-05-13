Manchester United taraftarları bir kez daha protesto düzenledi

13 Mayıs 2021 Perşembe, 21:39

Ligde bugün oynanacak erteleme maçında Liverpool ile karşılaşacak Manchester United’da taraftarlar Old Trafford önünde Glazer ailesini yine protesto etti. Yaklaşık iki hafta önce oynanması gereken maç, taraftarların stadın içine girmesi sonrasında güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde de Old Trafford önünde toplanan taraftarlar takımın takımın sahibi Glazer ailesini Avrupa Süper Lig projesine katıldıkları için protesto etti.

“STADYUMA GİRECEĞİZ”

Guardian’da yer alan haberde, stat çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edilirken bazı taraftaların “Stadyuma gireceğiz!” diye bağırdıkları belirtildi.

Bazı Manchester United taraftarları geçtiğimiz haftalarda takımın antrenman yaptığı tesisin girişini kapatmış ve tesise girişini engellemişti. İngiliz basınında çıkan haberlerde United’ yönetiminin maç gününde takımın kaldığı oteli güvenlik gerekçesiyle değiştirilmeyi planladığı kaydedilmişti.



