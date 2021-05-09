Protestolar sonrasında Manchester United güvenlik önlemlerini değiştiriyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 10:18

Geçtiğimiz hafta Manchester United taraftaları Avrupa Süper Ligi projesini ve Glazer ailesinin protesto etmek için Old Trafford’da protesto düzenlemişti. Protestoların uzun süre devam etmesi bazı taraftarların sahanın içine girmesinden sonra güvenlik gerekçeleriyle Manchester United’ın Liverpool ile oynayacağı lig maçı ertelenmişti.

Guardian’da yer alan haberde, Manchester ekibinin ev sahibi olduğu maçlarda kaldığı otelin değiştirilmesinin planladığı ve maç günü güvenlik önlemlerini değiştirmeyi planladığı ifade edildi. Kulübün şehirdeki farklı otellerle iletişime geçtiği ve Greater Manchester Polis Teşkilatı’ndan güvenlik ile ilgili yardım aldığı kaydedildi.

“UMARIM HER ŞEYİ DÜZGÜN YAPABİLİRİZ”

Ertelenen Liverpool maçının 13 Mayıs’a alınması sonrasında Manchester United, beş günde üç lig maçına çıkacak. Bugün deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak United, Salı günü Leicester City ile perşembe günü ise Liverpool ile oynayacak.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer yoğun maç programı ile ilgili şunları söyledi, “Bu maçlara normal maçlarda olduğu gibi hazırlanmamız imkansız. Hepsinin arasında sadece bir gün var. Farklı bir hazırlık programı yapacağız ve umarım her şeyi düzgün yapabiliriz.”