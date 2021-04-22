Manchester United taraftarları takımın antrenmanını engelledi

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:45

Athletic’de yer alan haberde, bir grup Manchester United taraftarının Avrupa Süper Ligi’ni ve takımın sahibi Glazer ailesini protesto etmek için United’ın antrenman tesislerinin önünde toplandığı belirtildi.

Carrington’daki tesislerin önünde bulunan taraftarların, tesis girişini kapattığı ve takımın antrenman için içeri girmesini engellediği ifade edildi.

TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte teknik ekipten Michael Carrick ve Darren Fletcher’ın taraftarlarla konuştuğu ve protestonun sona erdiği kaydedildi. Takımın tesislere girememesi sebebiyle antrenman saatinin geciktiği belirtildi.