Manchester United taraftarları takımın antrenmanını engelledi
Avrupa Süper Ligi’ni protesto eden Manchester United taraftarları, United’ın bugünkü antrenmanı öncesinde takımın tesislere girişini engelledi.
Athletic’de yer alan haberde, bir grup Manchester United taraftarının Avrupa Süper Ligi’ni ve takımın sahibi Glazer ailesini protesto etmek için United’ın antrenman tesislerinin önünde toplandığı belirtildi.
Carrington’daki tesislerin önünde bulunan taraftarların, tesis girişini kapattığı ve takımın antrenman için içeri girmesini engellediği ifade edildi.
TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ
Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte teknik ekipten Michael Carrick ve Darren Fletcher’ın taraftarlarla konuştuğu ve protestonun sona erdiği kaydedildi. Takımın tesislere girememesi sebebiyle antrenman saatinin geciktiği belirtildi.
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