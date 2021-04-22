Nando De Colo, Phelps'in terapisini uyguluyor

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:06

Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Nando De Colo'nun vücudunda bulunan büyük morluklar, dün akşam oynanan CSKA Moskova karşılaşmasını izleyen bazı sporseverlerin dikkatini çekmişti. Söz konusu morlukların sebebinin, kan akışını hızlandırmak için yapılan ve eski bir Çin terapisi olan, ülkemizde de "hacamat" olarak tabir edilen "bardak çekme" tekniği olduğu öğrenildi.

ABD'li yüzücü Micheal Phelps'in beş altın ve bir gümüş madalya kazandığı 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarıştığı sırada dikkat çeken izler, bardak çekme tekniğinin sporcular arasında popülerleşmesine neden olmuştu. Phelps'in düzenli olarak yaptırdığı bu terapinin etkili olup olmadığına dair farklı yorumlar var. Olimpiyatlar sırasında ABD'de yayın yapan Cosmopolitan dergisine konuşan akupunktur uzmanı ve masaj terapisti Heidi Gerber, bardak çekmenin masaja alternatif olduğunu ve parmakların ulaşamadığı yerlere ulaşılmasını sağladığını belirtmişti:

"Masajda kasları gevşetmek ve kan akışını hızlandırmak için ellerinizi kullanırsınız. Bardak çekme tekniğinde ise kasları, kanı ve cildi yukarı çekmek için hava basıncından yararlanılır. Bu tekniğin etkisini kanıtlayacak yeterli bilimsel veriye sahip değiliz."

Aynı dergiye konuşan Dr. Robert Glatter ise bu tekniğin çalışma mekanizmasının kas örtüsünü gererek uyarıp, kaslara giden kan akışını arttırmaya sebep olduğunu belirtmişti. Glatter, tekniğin bilimsel açıdan kanıtlanmış, somut bir faydasının olmadığını, plasebo etkisi gösterdiğini savunan isimler arasındaydı.

Phelps'in kişisel antrenörü Keenan Robinson aynı dönemde The New York Times'a verdiği röportajda tekniğin sadece bir rahatlatma yöntemi olduğunu, Phelps'in bunu iki senedir bir psikolojik metod olarak yaptırdığını söylemişti.

GHEZZAL DA YAPTIRMIŞTI

Beşiktaş'ın futbolcusu Rachid Ghezzal da bu tekniği uygulayan isimler arasında. Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta takımının ikinci golünü atan Cezayirli yıldızın ensesindeki morluklar dikkat çekmişti.



