Manchester United uğur deniyor

26 Mayıs 2020 Salı, 17:18

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Premier League’in askıya alındığı dönemde sakatlıkları bulunan Paul Pogba ve Marcus Rashford’ın tamamen iyileştiğini söyledi. Norveçli, iki ismin de Premier League’in yeniden başlaması ile forma giyebileceğini aktardı.

Ocak ayında ayağından bir operasyon geçiren Pogba ve FA Cup üçüncü tur maçında Wolverhampton karşısında belinden bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzak kalan Rashford hazır olacak.

Solskjaer, United’ın internet sitesine yaptığı açıklamada “İyi gözüküyorlar, antrenmanlara katıldılar ve takımdaki herkes ne yapıyorsa onlar da aynısını yapıyor. Aman tahtaya vuralım şu ana kadar bir aksilik olmadı” dedi.

“Yeniden başladığımızda tam kadro olacağız gibi duruyor” diyen Solskjaer, ligin yeniden başlayacak olması hakkında ise “Umarım bu antrenman sürecinin güvenli bir şekilde geçmesini sağlarız ve bir sonraki adımı atarız. Antrenman sahasına dönmüş olmak gerçekten çok keyifli” ifadelerini kullandı.