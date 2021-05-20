Manchester United ve Chelsea Sancho için yarışıyor

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:54

İki İngiliz devi Manchester City'nin alt yapısından yetişien genç futbolcu için kesenin ağzını açtı.

The Sun'un haberine göre Borussia Dortmund genç yetenek için 90 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.

Bu sezon Dortmund formasıyla 37 maça çıkan İngiliz yıldız 16 gol attıp 21 asist üretti.