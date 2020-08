Manevi değeri önemli

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Gazi Koşusu’nda Lord of Game isimli safkana binecek olan Gökhan Kocakaya ile pandemi süresi içinde “işimiz tehlike” başlığı altında bir röportaj yapmıştım. Biliyorsunuz Gökhan 2019 yılının en başarılı jokeyiydi. Bu yıl genelinde yine önemli başarıların altına imza atacağından eminim. Gökhan Kocakaya’yla daha önceden bu koşu için sözleşmiştik. Röportajda Gazi üzerine yoğunlaştık.

- Yıllar sonra Gazi Koşusu seyircisiz yapılacak. Neler hissediyorsun?

İçimizde burukluk var. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık her şeyin başında geliyor. Seyirciler önünde koşmak tabii ki de güzel. Daha iyi motive oluyoruz. Ancak işin olumsuz tarafını düşündüğümüzde yarışın seyircisiz olmasını çok normal karşılıyorum.

- Gazi Koşusu’na kaçıncı kez katılıyorsun?

İlk 2008’de binmiştim. 2009 yılında Miramis’le birinciliğe uzandım. Bu yarışla beraber 12 olacak.

- Atının durumu nasıl?

At Ankara’dan geliyor. Son provaları gayet başarılı. Halil İbrahim Akçay (çalıştırıcı-jokey) her şeyin yolunda gittiğini söyledi. İyi netice alacağımızdan ekip olarak eminiz. Lord of Game’le dört defa koştum. Bir birincilik, bir ikincilik bir de üçüncülüğümüz var.

- Koşuyu kazanmak mı yoksa ikramiye mi önemli?

Kupayı kazanmak ödülün ikramiyesinden önde geliyor. Koşunun prestiji ismi önemli. Maddi değil manevi boyutu önemli. Atamız Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir yarış. Bu nedenle manevi boyutu çok çok büyük. Daha nice Gazi Koşuları koşmayı arzuluyorum.

- Yarışa nasıl hazırlandın?

Genelde o büyük günü düşünmemeyi tercihlerim. Temiz berrak bir beyine sahip olmayı amaçlarım. Çünkü koşuya maksimum konsantrasyonda katılmamız gerekiyor. Kafamızın rahat olması gerekiyor. İyi uyumak önemli. Ekip olarak yarış gününe bir şey bırakmıyoruz. Yarışı plan program olarak koşmadan önce yaşıyoruz. Ekstra bir şey olursa o zaman farklı.

‘BİNECEĞİM AT FAVORİM’

- Gazi Koşusu’ndaki şansın ne? Favorin kim?

Benim favorim bindiğim at. Güzel bir yarış olacak. Kıran kırana geçeceğini umuyorum. 15 safkan harika bir mücadele sergileyecekler. Herkes her at sahibi inandığı için atlarını bu yarışa deklare ettiler.

- Gazi’yi kazandıktan sonra atlara neden şeker verirler?

Ödül olarak veriliyor. Şekeri pek duymadım ama daha çok elma ve havuç verildiğini biliyorum.

- Maske takmaya devam mı?

Kesinlikle takmaya devam. Çünkü virüste azalma yok. Tam tersine her geçen gün çoğalıyor. Sağlığımız için hijyen kurallarına uyulmasını istiyorum. Bunu herkes yapsın. Dünyadaki bu hastalığa rağmen Gazi Koşusu’nu yapıyoruz. TJK yetkililerine, at sahiplerine, antrenörlerine camiamızın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.