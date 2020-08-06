Manisa OSB Başkanı işçileri suçladı: Virüsü fabrikalara taşıyorlar

06 Ağustos 2020 Perşembe, 13:25

AKP'nin pandemide toplum sağlığı yerine ekonomik kaygıları önceleyen politikaları nedeniyle fabrikalarda üretim "kapalı devre" denilen kölelik koşulları altında devam ettirilmeye başlanırken salgın tehdidiyle doğrudan karşı karşıya kalan işçiler ise "virüsü bulaştırmak"la itham ediliyor.

Manisa OSB’deki Vestel’de “normalleşme” sürecinin ardından yüzlerce işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bugüne kadar 7 işçinin virüsten dolayı yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü. Vestel’de dün de iki işçinin koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

"İŞÇİLERİ DIŞARIYA BIRAKMASAK MI..."

Manisa Kulis Haber'in aktardığına göre, konuyla ilgili bir televizyon kanalında konuşan Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise işçilerin mesai sonrasında tedbirleri unuttuğunu ve fabrikalara virüs taşıdığını öne sürdü.

"1 Haziran’daki normalleşme sürecinin başlangıcıyla birlikte tüm ülke çapında gördüğümüz hareketlenme maalesef fabrikalara da yansıyor" diyen Türek, "Ama bu, fabrikaların kusurundan değil. Maalesef insanımız kendine olan saygısını değil, karşısındakine olan saygısını koruması lazım. Bu konuda biraz gevşeklik olduğunu gözlüyoruz. Şu anda bölgemizde 55 binin üzerinde çalışanımız var. Zaman zaman bu arkadaşlarımızı Manisa OSB bünyesinde bir pansiyon inşa edip de dışarıya bırakmasak mı diye düşünüyoruz. Çünkü her tatil veya her boşluğun arkasından çalışan arkadaşlarımız fabrikalara geri gelirken maalesef birtakım şeyleri de taşıyarak geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Tedbirler konusunda sanayi kuruluşlarının toplumda alınmayan tedbirleri aldığını öne süren Türek, "Yani bütün işçilerimizin gerek servis konusu, gerek yemekhane konusu, gerek hijyenle ilgili dezenfeksiyon konusu, gerek çalışma koşullarındaki mesafe konuları gibi her türlü önlemi alıyoruz ama akşam saat 17.00 vardiyasından çıktıkları zaman bu arkadaşlarımızın hepsi bunları unutuyorlar." iddiasında bulundu.

Başkan Türek, sözlerine Manisa OSB'de koronavirüs kaynaklı olarak duran bir işletmenin de olmadığını da ekledi.