Manisa, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.
Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ahmet Kesim'in 90+1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı.
Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
Maçın ardından Manisalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, son 4 müsabakasında Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşılaşacak.
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