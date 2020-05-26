Manisa ve İzmir'de işçileri taşıyan servisler devrildi: 20 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ise yine tarım işçilerinin bulunduğu servis aracının devrilmesiyle 5 kişi yaralandı.
Manisa'da yaşanan kaza saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Mersindere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İsmail Olca, kullandığı 45 J 7763 plakalı minibüsle aynı yöne giden Ahmet Adamol yönetimindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken, yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.
Savrulan minibüs, refüje devrildi. Kazada sürücü İsmail Olca ile çoğu kadın toplam 14 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2 kişi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İZMİR
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza; İzmir - Ankara Karayolu Halilbeyli Mahallesinde bir kavşakta meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, iddiaya göre kavşakta yağmur sonrasında kayganlaşan yolda, önündeki arabanın ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Minibüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, kazada Nurgül A.(27), Edibe A. (53), Teklife A. (43), Engin A. (27) ve Aliye G. (58) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Manisa’nın Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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