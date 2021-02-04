Manisa'da 4 gencin ölüm nedeni jandarma raporunda ortaya kondu

04 Şubat 2021 Perşembe, 12:51

Manisa Ahmetli’de yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

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