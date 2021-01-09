Manisa'da aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları, sert geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayınca şehir merkezine indi.
Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı süren yılkı atları, sert geçen kış şartlarında ot bulmakta zorlandıkları ve aç kaldıkları için şehir merkezinde görülmeye başlandı.
Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki boş bir arazide sürü halinde gezen yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu.
Mahalle sakinlerinden Ertuğrul Say (75), yılkı atlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Say, şöyle devam etti: "Yılkı atlarını her sene bekliyoruz. Bu sene yine geldiler. Spil Dağı'na çıktığımızda da görüyoruz ama burada görmek çok daha başka bir şey. Mahallemize renk katıyorlar. Kışın dağda yiyecek bir şey bulamadılar mı her sene buraya iniyorlar" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması