Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken Helenistik döneme ait lahit buldu.

AA
08 Nisan 2021 Perşembe, 15:40
Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu
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İlçeye bağlı Taşkuyucak Mahallesi Akçaova mevkisindeki tarlasını traktörle süren E.G, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.

E.G, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerince açılan lahitten Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 2 toprak kap ile 4 obje çıktı.

Ekipler, kemikleri, toprak kapları ve çıkan objeleri muhafaza altına alıp lahdi kapattı.



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