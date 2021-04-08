Manisa'da bir çiftçi tarlasını sürerken lahit buldu
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken Helenistik döneme ait lahit buldu.
İlçeye bağlı Taşkuyucak Mahallesi Akçaova mevkisindeki tarlasını traktörle süren E.G, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.
E.G, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerince açılan lahitten Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 2 toprak kap ile 4 obje çıktı.
Ekipler, kemikleri, toprak kapları ve çıkan objeleri muhafaza altına alıp lahdi kapattı.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor