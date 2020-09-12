Manisa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

12 Eylül 2020 Cumartesi, 00:59

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kula- Eşme karayolu üzeri Tatlıçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cengiz Üstündağ yönetimindeki 64 EJ 341 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Üstündağ motosikletten savrularak yola düşerken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üstündağ, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETİN HIZ İBRESİ 100'DE TAKILI KALDI

Öte yandan, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin hız ibresinin 100'de takılı kaldığı ve motosiklet üzerine bağlanmış poşetlerde içki şişeleri olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.