Manisa'da göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Gördes ilçesine su kazısı yaparken göçük altında kalan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan Bayalan mevkisindeki tarım arazisinde kepçeyle su kazısı yapan Yaşar Dikmen (62) ve Mustafa Dilcan (70), göçük nedeniyle toprak altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerine çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmada, göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Dikmen ve Dilcan'ın cenazesi Gördes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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