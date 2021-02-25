'Manisalı çiftçiye ruhsat yok, HES’e, JES’e var'

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:57

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı basın açıklamasında, yer altı sularına ilişkin alınan yasaklama kararlarının su krizinin gerçek boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bakıroğlu, "Çiftçinin tarımsal sulama kullanma amaçlı su kuyusu sondajına izin vermeyenler ülkenin dört bir yanında HES’ler ve JES’ler için bol keseden ruhsat dağıtmaktadır. Su kaynakları bundan olumsuz etkilendiği herkesçe bilinmektedir. Bu durum su yönetimi açısından büyük bir çelişkidir. Manisa’nın birçok bölgesinde su seviyesi 70-80 metrelere kadar düşmüş ve kaynaklar giderek azalmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını koruma amaçlı alınan bu tedbirler ve yasaklar maalesef tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek kaçak sondajlarla kuyu açılmasına neden olacaktır. Çiftçinin üretmek için suya ihtiyacı var. Ben su vermiyorum, sondaja izin vermiyorum demek tek başına sorunu çözmüyor. Bu durum maalesef işi içinden çıkılamaz hale getiriyor." dedi.

"ÇİFTÇİ KAÇAK SONDAJA YÖNELİYOR"

2018 yılında Menderes Ovası havzasında konulan yasaklara rağmen su seviyesinde bir yükselme olmadığının altını çizen Bakıroğlu, "Aksine kaçak kuyu açılması yüzünden yer altı su kullanımız daha da artmıştır. Ülkenin tarımsal üretiminin % 10’unu karşılayan ve kapalı havza yapısına sahip Konya Ovasında aşırı kullanım nedeniyle ortaya çıkan sorunlar uygulanan tüm yasaklara ve kısıtlamalara rağmen ne yazık ki çözüme kavuşmamıştır. Konya Ovasında 38 bin ruhsatlı kuyuya rağmen bunun üç katı yani 100 binden fazla kaçak sondaj kuyusu olduğu bildirilmektedir. Ülke genelinde bu sayının bir milyonu bulduğu söyleniyor. Ülkemizdeki 270’e yakın ruhsat verilmeyen alt su havzası bulunmakta. Su yönetimi ülkenin içinde bulunduğu iklim ve su krizi içerisinde önemli bir konudur. Şu anda su kaynakları yönetilemez hale gelmiştir. Su yönetimi planlanırken insanların içme ve kullanma suyu ihtiyacı, tarım ve sanayinin ihtiyacı dikkate alınarak ya da üretim planlanarak yapılmalıdır." diye konuştu.

"DSİ’nin yarım kalan tesis inşaatları tamamlanarak hizmete sokulmalı" diyen Bakıroğlu şunları söyledi:

Yerüstü su kaynakları verimli kullanılmalıdır. Manisa’da halen 22 baraj, 7 gölet, 30 sulama ve 6 taşkın ve ıslah projesi hala inşa halindedir. Bunların inşaatlarının bitirilmesi ve hizmete alınması Manisa tarımı için büyük önem taşımaktadır. Çiftçiye su vermiyorum demek tarımsal üretimi sekteye uğratmaktan başka bir işe yaramıyor. Çiftçiye alternatif sunulması gerekiyor. Tarımsal üretim ve su yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmasına rağmen bu konuda bir iş birliği ve koordinasyon bulunmuyor. Öncelikle su yönetiminde bir tek seslilik gerekiyor. Ürün deseninin değiştirilerek daha az su isteyen bitkilerin yetiştirilmesi ve bu ürünlerin desteklenmesi, açık sulama kanallarının yerine kapalı boru sistemi kullanılması, vahşi sulamadan vazgeçilerek damla sulamanın yaygınlaşması ve desteklenmesi su yönetimi konusunda ek tedbirler alınmalıdır. Su konusundaki çok başlılık maalesef su kaynaklarının korunmasındaki en büyük zafiyettir. Bu nedenle siyasi irade insiyatif alarak en kısa zamanda çerçeve bir su kanunu çıkarmalıdır.