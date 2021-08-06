Manisa'nın Soma ilçesinde TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.
6 yolcu kaza yerinde vefat etti. 3 yolcu ise kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralanan 30 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişi bulunuyordu.
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