Manisa'nın Soma ilçesinde TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

AA
06 Ağustos 2021 Cuma, 07:16
Manisa'nın Soma ilçesinde TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde vefat etti. 3 yolcu ise kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralanan 30 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı. 

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişi bulunuyordu. 



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