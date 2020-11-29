Manisaspor Hekimoğlu'nu hasta etti: 6-1
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri rakiplerine fark atarak liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, iddialı kadrosuyla en yakın takipçisi konumundaki Hekimoğlu Trabzon'u da evinde gole boğdu, zirvede farkı iyice açtı: 6-1.
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Vedat Hoşnam (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Sertaç (xxxx) (Dk. 65 Çağrı xx), Ahmet (xx), Emir (xxx) (Dk. 65 Mustafa xx), Hakan Barış (xxx) (Dk. 71 Ferhat xx), Recep Burak (xxx), Zahit (xxxx), Serdar (xxx) (Dk. 65 Tayyib xx), Mehmet Güven (xxx), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xxx) (Dk. 70 Çağrı xx)
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz (x) - Uğur Arslan (x), Miraç (x) (Dk. 59 Yasin xx), Samet (xx), İsmail Haktan (x) (Dk. 46 Caner x), Serkan (xx), Burhan Eşer (xx), Mustafa (x), Bahadır Erol (xx) (Dk. 86 Mehmet Sak), Oğuz (x) (Dk. 46 Bahadır Taşdelen x), Batuhan Karadeniz (x) (Dk. 58 Can Erdem x)
GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 54 Zahit, Dk. 29 ve Dk. 45 Sertaç, Dk. 44 Serdar, Dk. 63 Recep Burak (Manisa FK), Dk. 87 (Pen.) Burhan Eşer (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KARTLAR: Erhan, Emir (Manisa FK), Serkan, Bahadır Erol, Mustafa, Uğur Arslan, Bahadır Taşdelen (Hekimoğlu Trabzon)
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri rakiplerine fark atarak liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, iddialı kadrosuyla en yakın takipçisi konumundaki Hekimoğlu Trabzon'u da evinde gole boğdu, zirvede farkı iyice açtı: 6-1.
Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki maçı 15 ve 54'üncü dakikalarda Zahit, 29 ve 45'inci dakikada Sertaç, 44'üncü dakikada Serdar ve 63'üncü dakikada Recep Burak'ın golleriyle çok farklı kazanan siyah-beyazlı ekip, 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaştı. Konuk ekibin tek golü 87'nci dakikada Burhan Eşer'in penaltısından geldi. Hekimoğlu Trabzon'a şimdiden 13 puan farka atan Manisa FK, en yakın takipçisi konumuna gelen Uşakspor'un da maç fazlasıyla 11 puan önünde yer alıyor.
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