Mansur Yavaş: 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocuklarımızın kullanımına açıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 biriminde toplam 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocukların kullanıma açtıklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 biriminde toplam 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocukların kullanıma açtıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık.” dedi.
Yavaş, koronavirüs pandemisinden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacaklarını belirtti.
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