Mansur Yavaş: Ankara'nın arıtılmayan suyunu İstanbul içti

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su arıtma ve altyapı çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, bu işler için ayrılan paraların ANKA Park’a harcandığını söyledi.

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yavaş, çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunulduğunun altını çizerek, “Ankara Çayı'nın kokmuş suyu, Sakarya Nehri üzerinden, İstanbul'un Anadolu yakasına verildi. Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor. Kendisine bu parayı nerede kullanacağımıza dair bilgi de verdim ama birileri devreye girdi ve reddedildi” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tartışma Ankara’daki atık suların ayrılması, her yeri su basıyor. Polatlı’ya verilecek su, şu andaki Aydınlık hattı acil olarak değişmesi lazım. Patlarsa Ankara’nın 3’te biri susuz kalacak. Bizden önceki yönetim asil görevlerini yapmak varken 750 milyon doları ANKA Park’ı olmak üzere gereksiz bir sürü yatırım yapıldı. Gerçekten yapılan yatırımlar yapılmamış. Bu insan sağlığını etkileyen bir durum.

"İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASI KOKMUŞ SU İÇTİ"

Sayın Cumhurbaşkanı bu sudan içiyor. 3 yıl müddetle Ankara’dan tam arıtılmadığı için İstanbul’un Anadolu Yakası kokmuş su içti. Bir belediye başkanı olarak ben gelir gelmez öncelikle insan sağlığını düşünen yatırımlar yapmak durumundayım. İlk olarak göreve geldiğimde ASKİ’den kredi istedik. Komisyonda kabul edildi.

"BİRİLERİ DEVREYE GİRDİ, REDDEDİLDİ"

Sayın Cumhurbaşkanı’na bu parayı nerede kullanacağımıza dair bilgi de verdim. Birileri devreye girdi ve aynı komisyonda bu konu reddedildi. Ben tekrar Meclis’e gittim. Ben bu konuyu proje olarak değil, onların yapmadığı işleri yapmak için istedim. Mahkemeye gittim. Mahkeme kararı incelendiği zaman Çevre Bakanlığı Ankara’da 16 tane taşkın riski olduğunu ve insanların öleceğini yazmış. 2021’e kadar yapılması gereken yazı var. 2010 yılında ‘acilen kapasiteyi büyütün’ diye yazılmış. Biz yapılmayan işler yapılsın diye uğraşıyoruz. Yine Ankara’da insanların çile çektiği İstasyon Caddesi için kredi istedik. MHP tümüyle reddetti."